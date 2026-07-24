В АПЛ состоялась еще одна крупная сделка на 116 млн фунтов

Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о подписании полузащитника Эллиота Андерсона. За талантливого игрока сборной Англии "горожане" заплатили "Ноттингем Форрест" 116 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.

Новость о переходе 23-летнего хавбека была известна многим еще три недели назад. Однако "небесно-голубые" уладили все бумажные дела и дождались возвращения игрока с ЧМ-2026.

И вот Андерсон накануне был официально представлен общественности в торжественной обстановке.

Контракт с футболистом подписан на пять лет и за него выложили 116 млн фунтов.

"Хочу играть среди чемпионов, которые выигрывают трофеи. Последние 10-12 лет они доминировали, поэтому и захотел перейти сюда. Это клуб, созданный для того, чтобы выигрывать трофеи и выступать на самом высоком уровне, что очень привлекательно для любого футболиста. "Сити" – один из крупнейших клубов мира, и состав у них потрясающий, они сильны на каждой позиции. Как только узнал, что они хотят меня видеть, я был полон решимости добиться этого перехода. Для меня большая честь получить этот шанс". Эллиот Андерсон

Официальный дебют Андерсона за "Сити" запланирован на 16 августа, когда его новая команда сразится с "Арсеналом" за Суперкубок Англии.

Стоит напомнить, что это уже вторая крупная сделка на уровне АПЛ за последние два дня. Чуть ранее "Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории английского футбола.