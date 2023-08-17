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Саудовская Аравия рассматривает вариант участия в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Лига Чемпионов Фото: Instagram/alnassr_fc
Один из футбольных клубов Саудовской Аравия возможно примет участие в ближайших сезонах самого престижного клубного турнира Европы, в Лиге чемпионов, с получением "уайлд карда" (специальное приглашение), сообщает Zakon.kz.

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По информации Corriere dello Sport, футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает проект участия одного из своих клубов в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25. Саудиты планируют получить одно место, так называемый "уайлд кард", в розыгрыше самого престижного европейского клубного состязания.

Эту путевку сможет получит чемпион саудовского первенства. Но для осуществления этой задачи есть несколько препятствий, самое главное из которых – получить добро от главного футбольного органа Европы – УЕФА.

Этот шаг саудитов связан с тем, чтобы повысить престиж и поднять уровень арабского футбола в соревновании с лучшими клубами мира.

Этот проект вполне может реализоваться, так как в штаб-квартире Арабской федерации футбола в Эр-Рияде трудятся менеджеры самых важных клубов страны, которые под контролем королевской семьей. Среди них есть ряд специалистов, которые уже зарекомендовали себя в мире. Плюс к этому, сейчас на Ближнем Востоке играют многие известные футбольные личности во главе с Криштиану Роналду, Каримом Бензема и Садио Мане. 

Саудовский футбол имеет в своем активе два международных соревнования с хорошей оценкой, такие как Кубок арабских государств, который недавно выиграл клуб Роналду "Аль-Наср", и традиционная Лига чемпионов Азии. И теперь арабские шейхи нацелились на Лигу чемпионов УЕФА.

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