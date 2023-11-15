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Роналду и "Аль-Наср" могут сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Лига Чемпионов Фото: Instagram/cristiano
Саудовский клуб "Аль-Наср" во главе со своим лидером Криштиану Роналду, возможно, получит приглашение на участие в самом престижном футбольном турнире Европы – Лиге чемпионов – на будущий год, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространяет в своей социальной сети журналист Али Аль-Харби. По его сведениям, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует пригласить команду португальца Роналду для участия в Лиге чемпионов сезона 2024/25.

По словам Аль-Харби, данный проект с неевропейской командой связан с тем, что популярность арабского коллектива за год возросла до нереальных высот с появлением здесь Криштиану Роналду.

Данные планы Европейского футбольного сообщества могут вполне реализоваться, так как здесь преследуются разные интересы, и в первую очередь, финансовые. За последний год в чемпионате Саудовской Аравии, а именно в "Аль-Насре", появился ряд знаменитых футболистов, которые популярны по всему миру и, в частности, на европейской арене. 

Плюс к этому, саудиты и сами ранее планировали обратиться в УЕФА с просьбой получить специальное приглашение для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

Как уже известно, год назад UEFA внес изменения в формат Лиги чемпионов, начиная с 2024 года. Число команд увеличится с 32 до 36-ти, вместо группового этапа будет Единая лига. 

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