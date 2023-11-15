Роналду и "Аль-Наср" могут сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА

Саудовский клуб "Аль-Наср" во главе со своим лидером Криштиану Роналду, возможно, получит приглашение на участие в самом престижном футбольном турнире Европы – Лиге чемпионов – на будущий год, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространяет в своей социальной сети журналист Али Аль-Харби. По его сведениям, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует пригласить команду португальца Роналду для участия в Лиге чемпионов сезона 2024/25.

По словам Аль-Харби, данный проект с неевропейской командой связан с тем, что популярность арабского коллектива за год возросла до нереальных высот с появлением здесь Криштиану Роналду.

ذكرتها قبل "يومين"



الاتحاد الأوروبي يُريد تقديم دعوة إلى نادي النصر السعودي من أجل المُشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا "عام 2024م"



واليوم جميع الصحف العالمية "تُأكد ذلك"



مصادري هي "المصدر الأول لأخبار النصر"

وشُكراً لمن وثق بي💛. pic.twitter.com/PI6c9ACJnW — علي الحربي (@alharbi_44) November 14, 2023

Данные планы Европейского футбольного сообщества могут вполне реализоваться, так как здесь преследуются разные интересы, и в первую очередь, финансовые. За последний год в чемпионате Саудовской Аравии, а именно в "Аль-Насре", появился ряд знаменитых футболистов, которые популярны по всему миру и, в частности, на европейской арене.

Плюс к этому, саудиты и сами ранее планировали обратиться в УЕФА с просьбой получить специальное приглашение для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

Как уже известно, год назад UEFA внес изменения в формат Лиги чемпионов, начиная с 2024 года. Число команд увеличится с 32 до 36-ти, вместо группового этапа будет Единая лига.