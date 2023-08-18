"Актобе" вылетел из еврокубков

Казахстанский "Актобе" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций проиграл румынскому "Сепси", со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz

На 67-й минуте у "Сепси" забил Николае Пэун.

Таким образом, команда Андрея Карповича завершила выступление в еврокубках в этом сезоне: первый матч "Актобе" и "Сепси" закончился вничью — 1:1. Что касается румынского клуба, то он вышел в раунд плей-офф Лиги Конференций где встретится с победителем пары "Будё-Глимт" (Норвегия) / "Пюник" (Армения).

Ранее сообщалось что у Казахстана в еврокубках осталось два представителя - "Астана" и "Тобол".



