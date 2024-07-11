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"Актобе" проиграл "Сараево" на последних секундах матча Лиги конференций

Футбол Актобе Лига конференций, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 22:20 Фото: Instagram/fcaktobe_official
11 июля стартовали матчи первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Первый поединок данного этапа провел "Актобе", который дома проиграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Заполненный актюбинский стадион имени Кобланды батыра не увидел голов после первого тайма – 0:0. Самый грустный момент для местных болельщиков наступил в конце встречи. 

Хозяева поля, которые атаковали весь матч ворота гостей, пропустили обидный гол на 90-й минуте встречи. Вратарь "Актобе" и сборной Казахстана Игорь Шацких не смог справиться с дальним и красивым ударом вингера "Сараево" – Фрэнсиса Кьереме.

Ответный матч между "Актобе" и "Сараево" запланирован на 18 июля в гостях. В эти минуты свой выездной матч в Лиге Европы проводит костанайский "Тобол".

Новый евросезон первым среди казахстанских клубов открыл "Ордабасы" из Шымкента, который 10 июля в стартовой игре Лиги чемпионов сыграл вничью с молдавским "Петрокубом" – 0:0. 

Такой вот неважный старт получился у наших топовых команд страны. 

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