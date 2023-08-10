Тренер и полузащитник "Актобе" высказались о предстоящем матче в Лиге конференций

Главный тренер казахстанского футбольного клуба "Актобе" Андрей Карпович и один из ведущих игроков команды Бауыржан Байтана прокомментировали будущий поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с румынской "Сепси", сообщает Zakon.kz.

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На предматчевой пресс-конференции Андрей Карпович и Бауыржан Байтана отметили, что приехали в Румынию показать хороший и качественный футбол, чтобы порадовать многочисленных болельщиков.

"Нас ждет интересное противостояние из двух матчей. У соперника есть плюсы и минусы. Проанализировали их, знаем, как играет "Сепси". Находимся в хорошем состоянии после важной домашней победы. Уважаем соперника, но мы сюда приехали не просто так, а за положительным результатом, и постараемся сделать результат. Выздоровели и вернулись в строй Арман Кенесов и Лука Гадрани. Хорошо добрались и вовремя отдохнули, теперь ждем игру". Андрей Карпович, главный тренер Актобе

В поединке с "Сепси" актюбинцы надеются на точные и результативные передачи полузащитника Бауыржана Байтаны.

"Настроение в команде хорошее, готовы к игре, чувствую себя хорошо. Для меня самое главное – это не голы и передачи, а успех команды. Если будем выигрывать каждый матч, то нам будет проще справиться с тяжелым графиком, только в физическом плане будет посложнее. Но мы профессионалы и должны быть готовы к каждой игре. Если выйдем на поле с хорошим настроем, то обязательно забьем мячи". Бауыржан Байтана

Вернулся в строй западноказахстанской команды и поможет в матче форвард Максим Самородов, которому ранее дали небольшой отдых в связи с его свадьбой.

Однако настроение 21-летнему нападающему "Актобе" испортила Федерация футбола Казахстана, дисквалифицировав игрока на два матча в чемпионате КПЛ-2023. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ. Форвард получил красную карточку в матче 17-го тура КПЛ с актауским "Каспием" за неспортивное поведение по отношению к сопернику.

Поединок между "Сепси" и "Актобе" пройдет 10 августа и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что состав ФК "Актобе" пополнился бразильским легионером.