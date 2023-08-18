"Аль-Хиляль" усилился одним из ведущих голкиперов мира

Самый именитый футбольный клуб Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" объявил о покупке марокканского вратаря Яссина Буну, который ранее защищал цвета испанской "Севильи", сообщает Zakon.kz.

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Контракт с 32-летним вратарем сборной Марокко подписали в Париже, сообщает пресс-служба ФК "Аль-Хиляль". По сведениям некоторых инсайдеров, чемпионы Саудовской Аравии заплатили за экс-голкипера "Севильи" 21 млн евро.

"Боно" считают одним из лучших вратарей планеты. Он приобрел огромную популярность на родине после ЧМ-2022 в Катаре, где на групповой стадии пропустил всего один мяч в двух играх против Хорватии (0:0) и Канады (2:1). В матче 1/8 финала против Испании Буну не дал соперникам забить в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отбил два удара испанцев. Благодаря этому марокканцы впервые в истории вышли в 1/4 финала чемпионата мира. В четвертьфинале против сборной Португалии (1:0) Буну вновь отыграл "на ноль" и помог марокканцам стать первой африканской командой, вышедшей в полуфинал мундиаля. По итогам обеих этих встреч вратаря признали лучшим игроком матча.





Марокканский голкипер начал профессиональную карьеру в 2010 году, когда стал выступать на родине за команду "Видад". Спустя три года он переехал в Испанию, где играл за "Атлетико", "Сарагосу", "Жирону" и "Севилью". За эти 10 лет в его активе победа в Ла Лиге и два трофея в Лиге Европы УЕФА.

Перед приобретением Яссина Буну "Аль-Хиляль" несколько дней назад подписал контракт со звездным бразильцем Неймаром.