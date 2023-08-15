Месси получил травму на тренировке "Интер Майами"
Аргентинский форвард Лионель Месси подвернул левую лодыжку на тренировке команды "Интер Майами", сообщает RMC Sport. Кадры, на которых видно, как футболист внезапно начинает морщиться и прихрамывать, распространились в соцсетях 15 августа.
😧 El Susto de Messi!— Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 14, 2023
Here‘a video of the moment that Leo Messi seemed to tweak his left ankle or leg during a passing drill.
To reiterate: he continued on and has since traveled with Inter Miami to Philadelphia.
🎥 @ESPNArgentina#InterMiamiCF #Messipic.twitter.com/7TcNzsXart
Несмотря на всеобщее беспокойство, тренер "Интер Майами" Херардо Мартино заверил, что ничего страшного не произошло, и Месси вскоре придет в прежнюю форму.
"Я не видел точно, что там произошло, но если бы это было что-то серьезное, то остальные игроки точно были бы в шоке. А поскольку все они вели себя как обычно, я думаю, что ничего страшного не случилось", – сказал Мартино.
Ранее Лионель Месси вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю американского клуба "Интер Майами".