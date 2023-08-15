Месси получил травму на тренировке "Интер Майами"

Звездный аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами", получил травму на тренировке. Несмотря на всеобщее беспокойство, тренер клуба Херардо Мартино уверяет, что футболист в порядке, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард Лионель Месси подвернул левую лодыжку на тренировке команды "Интер Майами", сообщает RMC Sport. Кадры, на которых видно, как футболист внезапно начинает морщиться и прихрамывать, распространились в соцсетях 15 августа.

😧 El Susto de Messi!



Here‘a video of the moment that Leo Messi seemed to tweak his left ankle or leg during a passing drill.



To reiterate: he continued on and has since traveled with Inter Miami to Philadelphia.



🎥 @ESPNArgentina#InterMiamiCF #Messipic.twitter.com/7TcNzsXart — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 14, 2023

Несмотря на всеобщее беспокойство, тренер "Интер Майами" Херардо Мартино заверил, что ничего страшного не произошло, и Месси вскоре придет в прежнюю форму.

"Я не видел точно, что там произошло, но если бы это было что-то серьезное, то остальные игроки точно были бы в шоке. А поскольку все они вели себя как обычно, я думаю, что ничего страшного не случилось", – сказал Мартино.

Ранее Лионель Месси вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю американского клуба "Интер Майами".