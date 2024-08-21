Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" стартует матчем против "Авангарда" на Кубке Блинова

Хоккей Старт Кубок Блинова, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:45 Фото: Instagram/barys_official
21 августа в Омске пройдет второй игровой день международного турнира Кубок Блинова-2024, где начинает свое выступление казахстанский хоккейный клуб "Барыс", который в прошлом году выиграл эти соревнования, сообщает Zakon.kz.

Флагман казахстанского хоккея в первой своей игре на Кубке Блинова встретится с хозяевами льда, командой "Авангард", обладателем Кубка Гагарина 2021 года. Начало поединка запланировано на 18:30 по казахстанскому времени.

Данный турнир в этом году был открыт противостоянием двух клубов КХЛ, где челябинский "Трактор" одолел хозяев турнира со счетом 5:2.

За главный приз нынешних состязаний, который проводится в юбилейный 30-ый раз, также поспорят ярославский "Локомотив" и "Сибирь" (Новосибирск).

Турнир проводится в честь знаменитого хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Блинова, который начинал спортивный путь в Омске, а затем стал чемпионом СССР в составе московского "Спартака".

"Барыс" приехал на Кубок Блинова в ранге действующего его победителя. Год назад в это же время столичный коллектив увез главный трофей в Казахстан.

Читайте также

НОК Казахстана распространил заявление касательно полномочий генсекретаря Утешевой
НОК Казахстана распространил заявление касательно полномочий генсекретаря Утешевой
Футбол Победа Старт
Известны результаты некоторых игр плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Бокс
Майк Тайсон возвращается на ринг
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: