"Барыс" стартует матчем против "Авангарда" на Кубке Блинова

21 августа в Омске пройдет второй игровой день международного турнира Кубок Блинова-2024, где начинает свое выступление казахстанский хоккейный клуб "Барыс", который в прошлом году выиграл эти соревнования, сообщает Zakon.kz.

Флагман казахстанского хоккея в первой своей игре на Кубке Блинова встретится с хозяевами льда, командой "Авангард", обладателем Кубка Гагарина 2021 года. Начало поединка запланировано на 18:30 по казахстанскому времени.

Данный турнир в этом году был открыт противостоянием двух клубов КХЛ, где челябинский "Трактор" одолел хозяев турнира со счетом 5:2.

За главный приз нынешних состязаний, который проводится в юбилейный 30-ый раз, также поспорят ярославский "Локомотив" и "Сибирь" (Новосибирск).

Турнир проводится в честь знаменитого хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Блинова, который начинал спортивный путь в Омске, а затем стал чемпионом СССР в составе московского "Спартака".

"Барыс" приехал на Кубок Блинова в ранге действующего его победителя. Год назад в это же время столичный коллектив увез главный трофей в Казахстан.