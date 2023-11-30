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Яркую победу одержал футзальный "Кайрат" на старте "Финала четырех"

Яркую победу одержал футзальный "Кайрат" на старте "Финала четырех" Фото: Instagram/afckairat
Первый мачт алматинского "Кайрата" в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу завершился победой с 11-ю забитыми голами, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 30 ноября алматинский "Кайрат" сыграл на выезде с командой из Косово. Встреча с хозяевами турнира, "Приштиной", прошла на начальном этапе к "Финалу четырех" и завершилась яркой победой казахстанцев.

Сразу три игрока "Кайрата" оформили по дублю. Авторами голов стали Педро Рибейро, Диего Фаверо и Денер Родриго.

Встреча завершилась со счетом 11:2 в пользу алматинской команды.


"Кайрату" предстоит игра с "Бенефико" из Португалии, затем алматинцы сыграют со словенским клубом "Добовец".


Накануне в Шымкенте прошло открытие третьего обновленного футбольного поля в рамках программы "Алаң", где в качестве одного из почетных гостей был приглашен наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.

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УЕФА Алматы Казахстан Косово
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