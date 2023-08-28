"Кайрат" стал победителем международного турнира по футзалу в Португалии

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержав три победы в трех играх, выиграл престижный турнир Record International Masters Cup, который завершился в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Алматинская дружина в заключительном туре сумела минимально обыграть португальскую "Брагу". За победителей отличился бразильский легионер Денер Родриго, который забил единственный гол в этом матче – 1:0, передает пресс-служба АФК "Кайрат".





Тем самым, подопечные испанского наставника Марлона Веласко Хераса одержав три победы из трех возможных, объявлены победителями данных состязаний. В предварительных турах "Кайрат" был сильнее двух титулованных португальских команд. Сначала был бит "Спортинг" – 6:3. Затем алматинцы одолели "Бенфику" – 5:2.





Стоит отметить, что для "Кайрата" это второй призовой турнир за этот месяц. Неделю назад казахстанский коллектив в поединке за бронзовые медали международного турнира Mucho Mas в испанском городе Вальдепеньяс переиграли "Пальму", победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Теперь многократный чемпион нашей страны готовится к старту нового сезона. 2 сентября, в Таразе состоится матч за Суперкубок Казахстана по футзалу. Где за трофей поспорят действующий чемпион республики, "Кайрат" и серебряный призер чемпионата прошлого сезона "Аят" из Рудного.