Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Кайрат" стал победителем международного турнира по футзалу в Португалии

Футзал Золото Кайрата Фото: Instagram/afckairat
Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержав три победы в трех играх, выиграл престижный турнир Record International Masters Cup, который завершился в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Алматинская дружина в заключительном туре сумела минимально обыграть португальскую "Брагу". За победителей отличился бразильский легионер Денер Родриго, который забил единственный гол в этом матче – 1:0, передает пресс-служба АФК "Кайрат".


Тем самым, подопечные испанского наставника Марлона Веласко Хераса одержав три победы из трех возможных, объявлены победителями данных состязаний. В предварительных турах "Кайрат" был сильнее двух титулованных португальских команд. Сначала был бит "Спортинг" – 6:3. Затем алматинцы одолели "Бенфику" – 5:2.


Стоит отметить, что для "Кайрата" это второй призовой турнир за этот месяц. Неделю назад казахстанский коллектив в поединке за бронзовые медали международного турнира Mucho Mas в испанском городе Вальдепеньяс переиграли "Пальму", победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Теперь многократный чемпион нашей страны готовится к старту нового сезона. 2 сентября, в Таразе состоится матч за Суперкубок Казахстана по футзалу. Где за трофей поспорят действующий чемпион республики, "Кайрат" и серебряный призер чемпионата прошлого сезона "Аят" из Рудного. 

Читайте также

ФК "Ордабасы" продолжает свой путь к дебютному чемпионству в КПЛ-2023

Елена Рыбакина вживую увидела, как забивает Месси

Конор Макгрегор анонсировал поединок с американцем

Куандык Шынасилов
Португалия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления