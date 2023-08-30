Дубль Роналду и гол Мане помогли "Аль-Насру" одержать победу над "Аль-Шабабом"
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Игра началась динамично, и уже с первых минут первого тайма португальский нападающий Криштиану Роналду отличился: он забил 11-метровый пенальти, который был назначен "Аль-Шабабу". Так на 13-й минуте встречи Роналду открыл счет.
Второй гол в ворота гостей матча вновь отправил португалец, когда соперникам опять назначили пенальти. Благодаря Роналду на 38-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев поля. Но не успели стихнуть эмоции, как тут же, на 38-й минуте, Криштиану Роналду голевой подачей передал мяч Садио Мане, который забил третий гол и увеличил отрыв.
Завершающий мяч в ворота противников на 80-й минуте забил Султан Аль-Ганнам. Гол стал решающим. Счет для "Аль-Шабаба" стал разгромным.
Ранее в испанском футбольном первенстве завершились поединки третьего тура. И по его итогам мадридский "Реал" взобрался на вершину турнирной таблицы, при этом из-за травмы потерял своего ключевого игрока – Винисиуса.