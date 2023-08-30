Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дубль Роналду и гол Мане помогли "Аль-Насру" одержать победу над "Аль-Шабабом"

Дубль Роналду и гол Мане помогли "Аль-Насру" одержать победу над "Аль-Шабабом" Фото: Instagram/alnassr_fc
В ночь на 30 августа на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде встретились "Аль-Наср" и "Аль-Шабаб" в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу "Аль-Насру" принесли дубль Роналду и гол Мане, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Игра началась динамично, и уже с первых минут первого тайма португальский нападающий Криштиану Роналду отличился: он забил 11-метровый пенальти, который был назначен "Аль-Шабабу". Так на 13-й минуте встречи Роналду открыл счет.

Второй гол в ворота гостей матча вновь отправил португалец, когда соперникам опять назначили пенальти. Благодаря Роналду на 38-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев поля. Но не успели стихнуть эмоции, как тут же, на 38-й минуте, Криштиану Роналду голевой подачей передал мяч Садио Мане, который забил третий гол и увеличил отрыв.

Завершающий мяч в ворота противников на 80-й минуте забил Султан Аль-Ганнам. Гол стал решающим. Счет для "Аль-Шабаба" стал разгромным.

Ранее в испанском футбольном первенстве завершились поединки третьего тура. И по его итогам мадридский "Реал" взобрался на вершину турнирной таблицы, при этом из-за травмы потерял своего ключевого игрока – Винисиуса.

Читайте также

Важен каждый болельщик: посетители паралимпийского центра получили бесплатный доступ к матчам

Мария Мельникова
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Какой будет погода на День Конституции в Казахстане
Какой будет погода на День Конституции в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления