Дубль Роналду и гол Мане помогли "Аль-Насру" одержать победу над "Аль-Шабабом"

В ночь на 30 августа на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде встретились "Аль-Наср" и "Аль-Шабаб" в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу "Аль-Насру" принесли дубль Роналду и гол Мане, сообщает Zakon.kz.

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Игра началась динамично, и уже с первых минут первого тайма португальский нападающий Криштиану Роналду отличился: он забил 11-метровый пенальти, который был назначен "Аль-Шабабу". Так на 13-й минуте встречи Роналду открыл счет.

Второй гол в ворота гостей матча вновь отправил португалец, когда соперникам опять назначили пенальти. Благодаря Роналду на 38-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев поля. Но не успели стихнуть эмоции, как тут же, на 38-й минуте, Криштиану Роналду голевой подачей передал мяч Садио Мане, который забил третий гол и увеличил отрыв.

Завершающий мяч в ворота противников на 80-й минуте забил Султан Аль-Ганнам. Гол стал решающим. Счет для "Аль-Шабаба" стал разгромным.

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Ранее в испанском футбольном первенстве завершились поединки третьего тура. И по его итогам мадридский "Реал" взобрался на вершину турнирной таблицы, при этом из-за травмы потерял своего ключевого игрока – Винисиуса.