Команда Месси "Интер Майами" не смогла выиграть десятый матч подряд

Американский футбольный клуб "Интер Майами", капитаном которого является аргентинец Лионель Месси, впервые в новом сезоне не смог выиграть, сыграв вничью – 0:0 – с командой "Нэшвилл". Тем самым прервана 9-матчевая победная серия клуба из Флориды, сообщает Zakon.kz.

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Дружина Лионеля Месси не смогла продолжить успешное шествие, поделив очки с "Нэшвиллом" в рамках чемпионата МЛС (США и Канады). При этом аргентинский форвард провел на футбольном поле весь матч.





До этого дружина из Флориды выиграла 9 матчей кряду в различных турнирах с момента дебюта аргентинского нападающего. И при этом три виктории были одержаны в серии послематчевых пенальти.

После ничьей с "Нэшвиллом" команда Месси располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции первенства МЛС. В активе "Интер Майами" 22 очка после 24 проведенных встреч.

Сам же аргентинец в предыдущих 10 играх набрал 14 очков по системе "гол+пас", 11 мячей и три результативные передачи.