Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Интер Майами" с Месси впервые выступит в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Футбол Кубок КОНКАКАФ Фото: Instagram/intermiamicf
Клуб из Флориды "Интер Майами", капитаном которого является знаменитый аргентинец Лионель Месси, впервые в своей истории сыграет в Североамериканской лиге чемпионов КОНКАКАФ, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Это стало известно после того, как команда Лионеля Месси накануне вышла в финал Кубка лиг-2023, обыграв на своем пути "Филадельфию" со счетом 4:1. "Интер Майами" первым завоевал место в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Это официальные соревнования под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.


Теперь "Интер Майами" в финале Кубка лиг сыграет в гостях с "Нэшвиллом". Матч пройдет 20 августа, начало – в 07:00 по времени Астаны. Стоит отметить, что второй финалист также получил прямую путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Решающий поединок состоится на стадионе Geodis Park, на домашней арене "Нэшвилла", которая вмещает 30 000 зрителей. Счет в личных противостояниях между этими командами – 4:2 к этому моменту в пользу будущих хозяев поля. 4 раза успех сопутствовал "Нэшвиллу", два раза побеждал "Интер" и две встречи завершились вничью.   

Читайте также

Англия и Испания впервые вышли в финал ЧМ по футболу среди женщин

Ризабек Айтмухан завоевал "серебро" ЧМ-2023 по борьбе среди молодежи

Саудовская Аравия рассматривает вариант участия в Лиге чемпионов УЕФА

Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления