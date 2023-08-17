"Интер Майами" с Месси впервые выступит в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Клуб из Флориды "Интер Майами", капитаном которого является знаменитый аргентинец Лионель Месси, впервые в своей истории сыграет в Североамериканской лиге чемпионов КОНКАКАФ, сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как команда Лионеля Месси накануне вышла в финал Кубка лиг-2023, обыграв на своем пути "Филадельфию" со счетом 4:1. "Интер Майами" первым завоевал место в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).



Welcome to the 2024 Concacaf Champions Cup @InterMiamiCF! pic.twitter.com/dy23QgrDdl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 16, 2023

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Это официальные соревнования под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.







Теперь "Интер Майами" в финале Кубка лиг сыграет в гостях с "Нэшвиллом". Матч пройдет 20 августа, начало – в 07:00 по времени Астаны. Стоит отметить, что второй финалист также получил прямую путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Решающий поединок состоится на стадионе Geodis Park, на домашней арене "Нэшвилла", которая вмещает 30 000 зрителей. Счет в личных противостояниях между этими командами – 4:2 к этому моменту в пользу будущих хозяев поля. 4 раза успех сопутствовал "Нэшвиллу", два раза побеждал "Интер" и две встречи завершились вничью.