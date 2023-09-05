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Жанибек Алимханулы сделал заявление перед поединком с немцем Гуальтьери

Бокс Новый поединок Заявление Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
14 октября в американском городе Розенберг (штат Техас) состоится бой, в котором сразятся казахстанский чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 KO) и немецкий боксер Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 KO), сообщает Zakon.kz.

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За 40 дней до этой встречи "Казахский стиль" дал обещание с успехом завершить очередной бой на ринге и положить в свою копилку новый титул. 

"Дай Бог вернемся на Родину с двумя титулами. И снова перепишем историю".Жанибек Алимханулы

Жанибек Алимханулы третий раз будет защищать титул чемпиона WBO, а для представителя Германии Винченцо Гуальтьери это первая защита пояса, который он завоевал в июле после успеха над бразильским боксером Эскива Фалькао.

"Казахский стиль" в последний раз поднимался на ринг 14 мая в американском Стоктоне (штат Калифорния), когда отправил в нокаут канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Наш боксер три раза укладывал на настил ринга канадца, и арбитр вынужден был остановить встречу досрочно во втором раунде.

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