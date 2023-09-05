Жанибек Алимханулы сделал заявление перед поединком с немцем Гуальтьери

14 октября в американском городе Розенберг (штат Техас) состоится бой, в котором сразятся казахстанский чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 KO) и немецкий боксер Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 KO), сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



За 40 дней до этой встречи "Казахский стиль" дал обещание с успехом завершить очередной бой на ринге и положить в свою копилку новый титул.

"Дай Бог вернемся на Родину с двумя титулами. И снова перепишем историю". Жанибек Алимханулы

Жанибек Алимханулы третий раз будет защищать титул чемпиона WBO, а для представителя Германии Винченцо Гуальтьери это первая защита пояса, который он завоевал в июле после успеха над бразильским боксером Эскива Фалькао.

"Казахский стиль" в последний раз поднимался на ринг 14 мая в американском Стоктоне (штат Калифорния), когда отправил в нокаут канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Наш боксер три раза укладывал на настил ринга канадца, и арбитр вынужден был остановить встречу досрочно во втором раунде.