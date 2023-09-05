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Нокаутированный вратарь помог команде обыграть соперника в чемпионате Аргентины

В чемпионате Аргентины вратарь потерял сознание, но не бросил команду Фото: Instagram/cab_oficial
Курьезный случай со счастливым концом произошел в футбольном чемпионате Аргентины. Вратарь Факундо Камбесес отказался покидать поле после потери сознания, а затем помог своему клубу "Банфилд" вырвать победу в гостевом поединке, сообщает Zakon.kz.

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Этот случай произошел во время встречи команд "Институто" и "Банфилд" в третьем туре аргентинского первенства. В одном из игровых эпизодов голкипер гостей Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с форвардом соперников. Рефери остановил матч, пока вратарь не пришел в себя. Медицинский персонал "Банфилда" быстро привел в чувство своего голкипера. Камбесеса собирались заменить, но он отказался покидать игру. Едва поднявшись на ноги, он уже готовился вновь защищать ворота.

Вратарь настолько сильно хотел доиграть матч, что заплакал и попросил не заменять его. В итоге тренерский штаб дал Камбесесу шанс продолжить игру. 

Как оказалось позже, просьбы голкипера были не напрасными. Чудо произошло на четвертой добавленной минуте встречи. Камбесес поймал мяч после подачи углового со стороны игрока "Институто" и быстро ввел его в игру, бросив рукой на половину поля противника.

Там мяч перехватил форвард "Банфилда" Херонимо Ривера, который мастерски обошел оборону соперников, добежал до чужой штрафной, обыграл нескольких защитников и забил победный гол. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Банфилда", причем голевой пас отдал ранее нокаутированный вратарь Факундо Камбесес.

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