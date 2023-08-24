Месси помог "Интер Майами" пробиться в финал Кубка США по футболу

Американский футбольный клуб "Интер Майами", капитаном которого является знаменитый Лионель Месси, добился победы в полуфинале Открытого Кубка США. Аргентинец отдал два голевых паса в поединке с "Цинциннати", а его команда вырвала победу по пенальти, сообщает Zakon.kz.

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Клуб из Флориды переиграл "Цинциннати" в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 и завоевал путевку в финал Кубка США. Одним из ключевых игроков данного поединка стал Лионель Месси, который явился автором двух результативных передач. А в конце игры 36-летний аргентинец удачно использовал свою попытку в серии пенальти.





Стоит отметить, что команда Месси уступала по ходу встречи со счетом 0:2. Но затем эквадорец Леонардо Кампана сократил отставание гостей, забив головой после передачи в исполнении своего капитана.

А в добавленное к основному времени матча тот же Кампана забил второй гол, также головой с подачи Месси, и "Майами" избежала поражения. В дополнительные экстра-таймы команды обменялись голами.

Судьба данного поединка решилась в серии 11-метровых ударов, где удача улыбнулась клубу Месси. Теперь в финале турнира "Интер Майами" 27 сентября встретится с победителем пары "Хьюстон Динамо" – "Реал Солт Лейк".

Таким образом, через три дня аргентинец может заполучить второй трофей в составе своей дружины. В прошлые выходные Лионель с "Интер Майами" стал сильнейшим в Кубке Лиг. К данному часу аргентинец сыграл 8 матчей в майке нового клуба. В его активе 10 голов, плюс три результативные передачи.