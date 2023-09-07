Впервые за 19 лет Роналду не номинировали на "Золотой мяч"

Португальский нападающий Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча" впервые за последние 19 лет не попал в список номинантов на премию, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Журнал France Football 6 сентября опубликовал список 30 претендентов на награду "Золотой мяч". Впервые за последние 19 лет в списке участников нет знаменитого португальца Криштиану Роналду.

38-летний именитый футболист, который сейчас выступает за "Аль-Наср", пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Это было в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годах. Больше Роналду "Золотой мяч" вручали только Лионелю Месси. Аргентинец семь раз становился обладателем трофея. К слову, в этом году он также претендует на премию.

Ранее стало известно о юбилейном рекорде Роналду, он забил 850-й гол в своей карьере. Накануне Лионель Месси вернулся на родину.