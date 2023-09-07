Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Впервые за 19 лет Роналду не номинировали на "Золотой мяч"

Впервые за 19 лет Роналду не номинировали на "Золотой мяч" Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Португальский нападающий Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча" впервые за последние 19 лет не попал в список номинантов на премию, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Журнал France Football 6 сентября опубликовал список 30 претендентов на награду "Золотой мяч". Впервые за последние 19 лет в списке участников нет знаменитого португальца Криштиану Роналду.

38-летний именитый футболист, который сейчас выступает за "Аль-Наср", пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Это было в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годах. Больше Роналду "Золотой мяч" вручали только Лионелю Месси. Аргентинец семь раз становился обладателем трофея. К слову, в этом году он также претендует на премию.

Ранее стало известно о юбилейном рекорде Роналду, он забил 850-й гол в своей карьере. Накануне Лионель Месси вернулся на родину.

Читайте также

Тимофей Скатов победил в казахстанском дерби

Казахстанские пловцы выступили в финалах Молодежного чемпионата мира по плаванию

Французских атлетов могут не пустить на Олимпиаду в Париже

Мария Мельникова
Месси Лионель Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления