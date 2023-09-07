Роналду обсудил с журналистами Месси, новый рекорд и чемпионат Саудовской Аравии

Криштиану Роналду встретился с журналистами перед матчем Португалии со Словакией в рамках квалификации на Евро-2024. Капитан португальцев рассказал о 850-м голе за карьеру, соперничестве с Месси и переходе футбольных звезд в Саудовскую Аравию, сообщает Zаkon.kz.

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38-летний Криштиану Роналду планирует в этом сезоне забить больше мячей, ссылаясь на свою хорошую подготовку в предсезонке.

"Я хорошо себя чувствую, думаю забить больше 17 голов из-за по-настоящему хорошего старта. У меня никогда такой хорошей подготовки не было. И теперь задача на сезон заключается в том, чтобы не терять форму как можно дольше. Какие-то перерывы всегда есть, надеюсь, что все будет происходить естественным образом. Надеюсь, я всегда буду готов помочь, когда это потребуется". Криштиану Роналду





Фото: Instagram/cristiano

Капитан португальской сборной намерен сыграть на Евро-2024.



"Буду честен, произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно. Что-нибудь произойдет, и все поменяется. Моя цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное покажет время. Надо наслаждаться настоящим". Криштиану Роналду

Звездный футболист также объяснил, что они с Лионелем Месси больше не соперники.

"Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Мы оба хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел. Суть в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не считаю это противостоянием. Мы 15 лет делили арену, остались коллегами, уважаем друг друга". Криштиану Роналду





Фото: Instagram/cristiano

Капитан "Аль-Насра" не оставил без ответа вопрос о критике переехавших в Саудовскую Аравию футбольных звезд.

"А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем и спорных моментов? Это происходит везде, и я заранее все знал. Все считали меня глупцом, но это оказалось не таким уж и безумием. Играть в арабской лиге – это нормально. Менять культуру страны и ее футбол – это привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость, стал первопроходцем и больше всего хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших". Криштиану Роналду

На днях Криштиану Роналду обновил свой же мировой рекорд, забив 850 голов за карьеру.

"Это историческое достижение, и оно стало сюрпризом. Я добрался до такого числа, никогда не думал, что это произойдет. Теперь жажду большего: пока играю, планка всегда должна быть установлена высоко, всегда нужно думать о большем. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог как на клубном уровне, так и в сборной. Будем медленно продвигаться, не забегая вперед. Моя задача – это всегда движение вперед, выполнение целей сборной и клуба, но также и достижение личных целей. Важно наслаждаться жизнью, она переменчива". Криштиану Роналду

Тем временем звездный форвард впервые за 19 лет не попал в список претендентов на приз "Золотой мяч", награду от France Football. Эту премию он выигрывал пять раз.

Португальский нападающий выступает за "Аль-Наср" с начала 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии в его активе 20 игр, где он уже забил 20 голов.