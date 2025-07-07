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Спорт

Месси предстоит соперничество с Роналду в Саудовской Аравии

Месси ждут в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 02:26 Фото: Facebook/leomessi
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", выступающий за американский "Интер Майами", Лионель Месси может продолжить извечное соперничество с Криштиану Роналду на футбольных полях Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что Месси ждут в Саудовской Аравии для продолжения карьеры в "Аль-Ахли". Как утверждает L'Équipe, аргентинский форвард начал переговоры с саудовским клубом.

Предполагается, что Лео уйдет из "Интера" в декабре по истечении контракта и станет свободным агентом. Таким образом, "Аль-Ахли" сможет подписать звездного футболиста бесплатно. Какая зарплата будет предложена Месси, не уточняется, но источник уверяет, что ради такого игрока его потенциальный работодатель готов пойти на многое.

Интрига обостряется тем, что извечный антагонист Месси – Криштиану Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср".

На днях мадридский "Реал" стал полуфиналистом КЧМ-2025.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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