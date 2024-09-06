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Михайлис помог "Металлургу" одержать первую победу в новом сезоне КХЛ

Хоккей Победа Металлурга, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:37 Фото: Instagram/nikitamikhailis
5 августа лидер хоккейной сборной Казахстана и нападающий магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис дважды ассистировал своим коллегам в победном матче против питерского СКА в рамках игр КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Поединок двух главных фаворитов нынешнего сезона КХЛ прошел на ледовой арене в Магнитогорске. Казахстанский форвард Никита Михайлис вышел на игру сразу по приезде с олимпийского отборочного турнира в Словакии, где защищал честь нашей сборной. 

29-летний хоккеист без промедления вписался в игровой рисунок своего коллектива, отдав две точные передачи, что привело к итоговой победе над СКА в овертайме – 5:4.

На встречу с питерским коллективом Никита Михайлис и его партнер по сборной Казахстана Валерий Орехов вышли в хорошем настроении и с приятными подарками. Они получили свои чемпионские перстни за Кубок Гагарина.

Таким образом, "Металлург" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. 3 сентября действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл в матче Кубка открытия.     

А экс-клуб Михайлиса, казахстанский "Барыс", также неудачно открыл нынешний регулярный чемпионат, уступив дома "Нефтехимику".

Шанс отличиться у столичной дружины будет вечером 6 сентября, когда пройдет игра против челябинского "Трактора" (19:00).

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