Михайлис помог "Металлургу" одержать первую победу в новом сезоне КХЛ

5 августа лидер хоккейной сборной Казахстана и нападающий магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис дважды ассистировал своим коллегам в победном матче против питерского СКА в рамках игр КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Поединок двух главных фаворитов нынешнего сезона КХЛ прошел на ледовой арене в Магнитогорске. Казахстанский форвард Никита Михайлис вышел на игру сразу по приезде с олимпийского отборочного турнира в Словакии, где защищал честь нашей сборной.

29-летний хоккеист без промедления вписался в игровой рисунок своего коллектива, отдав две точные передачи, что привело к итоговой победе над СКА в овертайме – 5:4.

На встречу с питерским коллективом Никита Михайлис и его партнер по сборной Казахстана Валерий Орехов вышли в хорошем настроении и с приятными подарками. Они получили свои чемпионские перстни за Кубок Гагарина.

Таким образом, "Металлург" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. 3 сентября действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл в матче Кубка открытия.

А экс-клуб Михайлиса, казахстанский "Барыс", также неудачно открыл нынешний регулярный чемпионат, уступив дома "Нефтехимику".

Шанс отличиться у столичной дружины будет вечером 6 сентября, когда пройдет игра против челябинского "Трактора" (19:00).