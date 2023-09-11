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Казахстан впервые вышел в финал командного ЧМ-2023 по шахматам

Шахматы КЧМ-2023 Финал Фото: fide.com
Поздно вечером 10 сентября завершились полуфинальные матчи женского командного чемпионата мира 2023 года. В одном из этих поединков казахстанские шахматистки в волевой борьбе вырвали победу у команды Франции. И первый раз в своей истории сыграют в финале турнира, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние между Казахстаном и Францией была настоящей битвой шахматных умов двух стран. В первом матче французская сборная сумела склонить чашу весу в свою пользу, обыграв казахстанок со счетом 3:1. Бибисара Асаубаева, еще не проигравшая на этом турнире ни одной партии, уступила Дейманте Даулите-Корнетт. Также признала свое поражение Алуа Нурманова, вничью сыграли свои партии Меруерт Камалиденова и Амина Каирбекова. 

Шахматы КЧМ-2023 Финал

Фото: fide.com

Во втором матче казахстанки сумели собраться и взяли реванш за поражение в предыдущей игре – 3:1  Алуа Нурманова полностью переиграла свою соперницу Софи Милье белыми фигурами в очень поучительной атакующей игре. А Митра Хиджазипур зевнула пешку в дебюте и проиграла Амине Каирбековой. Две партии завершились вничью, где играли Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова.

Шахматы КЧМ-2023 Финал

Фото: fide.com

В третьем решающем матче было видно, что результат и эмоции второго рапид-матча сказались на настроении и уверенности казахстанских игроков, вышедших в игровой зал на тай-брейк. Казахстан был на высоте, и в блиц-играх наша молодежь одержала победу с разгромным счетом 4:0. 

Выход в финал без сомнения, справедливый и заслуженный результат для казахстанских шахматисток, полностью доминировавших на групповой стадии. За "золото" женского командного ЧМ-2023 наша дружина сразится с представительницами Грузии, которые в другом полуфинале переиграли США. 

Тем самым, подопечные Павела Коцура впервые в истории сыграют в финале чемпионата мира.  

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