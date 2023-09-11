Министр спорта о победе Казахстана: В футболе нет ничего невозможного

10 сентября 2023 года сборная Казахстана по футболу обыграла Северную Ирландию и вернула себе лидерство в подгруппе H. Победу прокомментировал недавно назначенный министр спорта Ермек Маржикпаев, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что команда одержала победу со счетом 1:0.

"В рамках отбора не чемпионат Европы по футболу сборная Казахстана завоевала важные три очка в матче с Северной Ирландией. После поражения от финнов ребята не опустили руки и показали, на что способны. Важна была и поддержка главы государства, который подбодрил ребят личным присутствием". Ермек Маржикпаев

На команду Казахстана, по его словам, было приятно смотреть.

"Видно большую работу, проделанную тренерским штабом. Отдельно хочу отметить автора забитого мяча – Максима Самородова. Молодой нападающий нанес очень красивый и точный удар. Я поздравляю национальную сборную и всех казахстанцев с этой победой! В оставшихся матчах будет очень непросто, но мы верим в наших парней. В футболе нет ничего невозможного. Особенно, когда играют те, кто готов до конца биться за честь родной страны". Ермек Маржикпаев

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что с удовольствием посетил футбольный матч. Он заявил, что игра была интересной и напряженной.

Ранее сообщалось, что 7 сентября 2023 года состоялся долгожданный футбольный матч. Однако казахстанские болельщики не смогли порадоваться успеху своей сборной: Казахстан проиграл Финляндии.