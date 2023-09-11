Министр спорта о победе Казахстана: В футболе нет ничего невозможного
Фото: akorda.kz
10 сентября 2023 года сборная Казахстана по футболу обыграла Северную Ирландию и вернула себе лидерство в подгруппе H. Победу прокомментировал недавно назначенный министр спорта Ермек Маржикпаев, сообщает Zakon.kz.
Он уточнил, что команда одержала победу со счетом 1:0.
"В рамках отбора не чемпионат Европы по футболу сборная Казахстана завоевала важные три очка в матче с Северной Ирландией. После поражения от финнов ребята не опустили руки и показали, на что способны. Важна была и поддержка главы государства, который подбодрил ребят личным присутствием".Ермек Маржикпаев
На команду Казахстана, по его словам, было приятно смотреть.
"Видно большую работу, проделанную тренерским штабом. Отдельно хочу отметить автора забитого мяча – Максима Самородова. Молодой нападающий нанес очень красивый и точный удар. Я поздравляю национальную сборную и всех казахстанцев с этой победой! В оставшихся матчах будет очень непросто, но мы верим в наших парней. В футболе нет ничего невозможного. Особенно, когда играют те, кто готов до конца биться за честь родной страны".Ермек Маржикпаев
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что с удовольствием посетил футбольный матч. Он заявил, что игра была интересной и напряженной.
Ранее сообщалось, что 7 сентября 2023 года состоялся долгожданный футбольный матч. Однако казахстанские болельщики не смогли порадоваться успеху своей сборной: Казахстан проиграл Финляндии.
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