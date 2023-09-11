Казахстанская федерация футбола обратилась к болельщикам

Фото: Instagram/kff_team

11 сентября 2023 года Казахстанская федерация футбола на странице в Instagram обратилась к подписчикам и болельщикам с опросом, сообщает Zakon.kz.

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