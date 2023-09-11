Казахстанская федерация футбола обратилась к болельщикам
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"Определим лучшего игрока вчерашнего матча! Поехали!" – гласит краткая подпись к фото.
Стоит отметить, что в комментариях лидирует фамилия Максима Самородова.
Вечером 10 сентября сборная Казахстана в матче шестого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года обыграла сборную Северной Ирландии.
В составе победителей единственный мяч на 27-й минуте игры оформил 21-летний нападающий "Актобе" Максим Самородов, ему ассистировал 30-летний защитник "Астаны" Абзал Бейсебеков.
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