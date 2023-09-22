Чешский хоккеист заработает в "Барысе" за год более 100 миллионов тенге

"Барыс" подписал контракт до конца нынешнего сезона с чешским нападающим Рудольфом Червены, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации российского издания "Спорт Экспресс", зарплата хоккеиста в казахстанском клубе составит около 23 миллионов рублей в год (более 110 миллионов тенге).

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист играл за "Адмирал". В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 20 (13+7) очков. В плей-офф на счету Червены 12 игр и три результативные передачи.

Накануне "Барыс" после разгромной победы над "Нефтехимиком" провел матч в Москве против "Спартака", проиграв со счетом 3:6.

23 сентября столичный клуб на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".