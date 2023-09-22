Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чешский хоккеист заработает в "Барысе" за год более 100 миллионов тенге

Чешский хоккеист заработает в "Барысе" за год более 100 миллионов тенге Фото: Instagram/barys_official
"Барыс" подписал контракт до конца нынешнего сезона с чешским нападающим Рудольфом Червены, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации российского издания "Спорт Экспресс", зарплата хоккеиста в казахстанском клубе составит около 23 миллионов рублей в год (более 110 миллионов тенге).

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист играл за "Адмирал". В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 20 (13+7) очков. В плей-офф на счету Червены 12 игр и три результативные передачи.

Накануне "Барыс" после разгромной победы над "Нефтехимиком" провел матч в Москве против "Спартака", проиграв со счетом 3:6.

23 сентября столичный клуб на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".

Читайте также

Айсулу Тыныбекова из Кыргызстана стала чемпионкой мира
Кыргызские борцы установили рекорд и опередили сборную Казахстана на чемпионате мира
Сабина Алтынбекова показала, чем занимается на Мальдивах
Сабина Алтынбекова показала, чем занимается на Мальдивах
Азиада-2023
Азиада-2023: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 22 сентября
Леонид Юрьев
Барыс Интересное Казахстан Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления