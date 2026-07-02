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Спорт

В "Барыс" прибыл хоккеист с опытом игры в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз"

Хоккей Новичок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 13:29 Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с канадским нападающим Гарреттом Пилоном, который имеет богатый опыт игры в североамериканских лигах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "столичных", одностороннее соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.

Три года назад Гаррет Пилон стал обладателем Кубка Колдера в составе команды "Херши Бэрс". А последние три сезона он защищал цвета фарм-клуба "Оттавы Сенаторз" – "Беллвилль", где был капитаном команды.

В прошедшем регулярном чемпионате АХЛ Пилон набрал 31 (8+21) очко за 56 матчей.

10 лет назад Гаррет был выбран "Вашингтон Кэпиталз" под 87‑м номером на драфте НХЛ. За этот клуб он отыграл три поединка, отметившись одной шайбой.

Официальный дебют канадца за "Барыс" планируется на 7 сентября, когда казахстанцы открывают новый сезон КХЛ домашним противостоянием с "Сибирью" из Новосибирска.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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