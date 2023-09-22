Кыргызские борцы установили рекорд и опередили сборную Казахстана на чемпионате мира

Айсулу Тыныбекова из Кыргызстана третий раз стала чемпионкой мира в женской борьбе, сообщает Zakon.kz.

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На чемпионате мира в Белграде завершились соревнования в женской борьбе. Айсулу Тыныбекова одержала убедительную победу в весовой категории до 62 кг.

Благодаря этой победе сборная Кыргызстана установила сразу несколько достижений: получила трехкратного чемпиона мира и подняла новую планку результатов: победа на четвертом чемпионате мира подряд.

Несмотря на историческое "золото" Ризабека Айтмухана и бронзовые медали Жамили Бакбергеновой и Азамата Даулетбекова, кыргызская команда опережает нашу в общем зачете. У соседей соперников уже есть "золото", "серебро" и "бронза". И это еще не предел. Сегодня в финале в категории до 77 кг будет бороться Акжол Махмудов из Кыргызстана.

Еще два казахстанца сохранили шансы на бронзовые медали: Марлан Мукашев (до 55 кг) и Демеу Жадраев (до 77 кг). Оба спортсмена дошли до четвертьфинала, где синхронно уступили соперникам из Азербайджана. Но за счет того, что их "обидчики" вышли в финал, они продолжат выступление в утешительных схватках, которые пройдут сегодня.

Ранее мы рассказывали о том, что сборная Узбекистана по боксу выступает успешнее, чем казахстанская, на Азиатских играх.