Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы бьются за медали Азиатских игр: прямая трансляция

В китайском Ханчжоу проходит пятый день летней Азиады. фото: пресс-служба НОК РК
В китайском Ханчжоу проходит пятый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

09.21. Вот как выглядит на данный момент медальная таблица Азиады. 

Медальная таблица Азиады

фото: оргкомитет Азиады-2023


09.16. И Смайыл Дуйсебай вышел в полуфинал соревнований в таеквондо. Наш тяж в четвертьфинале победил Омара Хамзу Саеда из Пакистана.

09.08. Продолжаем радоваться позитивным событиям. Таеквондиста Жансель Дениз в полуфинале турнира таеквондисток! Это минимум "бронза". После 12.00 по времени Астаны полуфинал против соперницы из Южной Кореи.

09.06. Прекрасные новости в фехтовании! Наши саблисты вышли в полуфинал командных соревнований. Четвертьфинал против сборной Кувейта был сложный. Ведя в счете 30:23 казахстанцы пропустили соперника вперед: 34:35. Но в решающий момент свое веское слово сказал Артем Саркисян, принесший победу – 45:43. Также в составе нашей сборной выступают Жанат Набиев и Назарбай Саттархан.

09.05. Сегодня решающую битву проведут пляжные волейболисты. В 12.00 стартует матч за "бронзу", в котором наш тандем Богату/Яковлев сразится с представителями Ирана Поурасгари/Агхаджанигхасад.

09.03. Напоминаем, что вчера женская сборная Казахстана в стендовой стрельбе завоевала первое и столь долгожданное для нас "золото" Азиатских игр.

Материал по теме

Первое "золото" Азиады: что известно о женской команде Казахстана по стендовой стрельбе

09.02. Вишенкой на спортивном торте станут бои у боксеров. Благодаря "чудесной" жеребьевке уже на стадии 1/8 встретятся чемпион мира-2021 Сакен Бибосынов из Казахстана и олимпийский чемпион, чемпион мира-2023 Хасанбой Дусматов из Узбекистана.

Полностью расписание боевого дня в боксе с участием казахстанцев выглядит так:

17:15. Римма Волосенко (60 кг) – Шихуй Ву (Тайбэй)

18:30. Сакен Бибосынов (51 кг) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

19:30. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Ван (Китай)

09.01. Сегодня масса интересных событий: соревнования стрелков, фехтовальщиков, пловцов, гимнастов, и многих других спортсменов. Здесь вы можете ознакомиться с самым подробным расписанием пятого дня состязаний.

09.00. Доброе утро! Мы начинаем наш ставший традиционный онлайн летних Азиатских игр, которые проходят в китайском городе Ханчжоу. 

Читайте также

спортивная гимнастика
Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября
люди
Олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин поздравили победителей и призеров Азиатских игр
Еще одна "бронза" в копилке казахстанской сборной на Азиатских играх
Еще одна "бронза" в копилке казахстанской сборной на Азиатских играх
Леонид Юрьев
Интересное Азиада - 2022 Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
исчезновение человечества
Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления