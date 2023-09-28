Казахстанцы бьются за медали Азиатских игр: прямая трансляция

В китайском Ханчжоу проходит пятый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

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09.21. Вот как выглядит на данный момент медальная таблица Азиады.





фото: оргкомитет Азиады-2023





09.16. И Смайыл Дуйсебай вышел в полуфинал соревнований в таеквондо. Наш тяж в четвертьфинале победил Омара Хамзу Саеда из Пакистана.

09.08. Продолжаем радоваться позитивным событиям. Таеквондиста Жансель Дениз в полуфинале турнира таеквондисток! Это минимум "бронза". После 12.00 по времени Астаны полуфинал против соперницы из Южной Кореи.

09.06. Прекрасные новости в фехтовании! Наши саблисты вышли в полуфинал командных соревнований. Четвертьфинал против сборной Кувейта был сложный. Ведя в счете 30:23 казахстанцы пропустили соперника вперед: 34:35. Но в решающий момент свое веское слово сказал Артем Саркисян, принесший победу – 45:43. Также в составе нашей сборной выступают Жанат Набиев и Назарбай Саттархан.



09.05. Сегодня решающую битву проведут пляжные волейболисты. В 12.00 стартует матч за "бронзу", в котором наш тандем Богату/Яковлев сразится с представителями Ирана Поурасгари/Агхаджанигхасад.

09.03. Напоминаем, что вчера женская сборная Казахстана в стендовой стрельбе завоевала первое и столь долгожданное для нас "золото" Азиатских игр.

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09.02. Вишенкой на спортивном торте станут бои у боксеров. Благодаря "чудесной" жеребьевке уже на стадии 1/8 встретятся чемпион мира-2021 Сакен Бибосынов из Казахстана и олимпийский чемпион, чемпион мира-2023 Хасанбой Дусматов из Узбекистана.

Полностью расписание боевого дня в боксе с участием казахстанцев выглядит так:

17:15. Римма Волосенко (60 кг) – Шихуй Ву (Тайбэй)

18:30. Сакен Бибосынов (51 кг) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)



19:30. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Ван (Китай)



09.01. Сегодня масса интересных событий: соревнования стрелков, фехтовальщиков, пловцов, гимнастов, и многих других спортсменов. Здесь вы можете ознакомиться с самым подробным расписанием пятого дня состязаний.

09.00. Доброе утро! Мы начинаем наш ставший традиционный онлайн летних Азиатских игр, которые проходят в китайском городе Ханчжоу.



