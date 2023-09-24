Абиба Абужакынова поделилась впечатлениями от участия в ХІХ Азиатских играх

Дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая принесла первую серебряную медаль сборной Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу, рассказала, как ей удалось отвоевать второе место.

Финалистка ХІХ Азиатских игр в составе сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова поблагодарила болельщиков, поделилась мнением касательно финального боя и рассказала о планах.

"Я раньше встречалась с этой соперницей в четвертьфинале чемпионата мира. Готовилась к ней, чувствовала, что встречусь в финале именно с ней. Я была готова ко всем соперницам. Это моя первая медаль после травмы, я очень рада ей. Дальше буду работать и стремиться к "золоту". Надеюсь, в финале Олимпиады в Париже смогу отвоевать "золото", (для этого. – Прим. ред.) приложу все усилия. Также хотелось бы выразить огромную благодарность казахстанским болельщикам. Все поддерживают, пишут, поздравляют. Обещаю всегда прилагать максимум усилий для поднятия флага Казахстана", – сказала спортсменка.

Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла первую медаль для сборной Казахстана на ХІХ Азиатских играх, завоевав "серебро" в весовой категории 48 кг.

Также на Азиатских играх в Ханчжоу медаль получил дзюдоист Магжан Шамшадин – он завоевал "бронзу".

Казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.

А на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.