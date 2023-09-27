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Что творится на Азиатских играх с участием Казахстана: прямая трансляция

Назым Кызайбай проведет в среду первый бой на Азиатских играх-2023 фото: пресс-служба федерации бокса РК
В среду в китайском Ханчжоу проходит четвертый день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное о главном спортивном событии года.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

10.21. Вот они: первые "золотоносные" наши спортсменки на этой Азиаде!

Чемпионка Азиатских игр в стендовой стрельбе

фото: пресс-служба НОК РК

Чемпионка Азиатских игр в стендовой стрельбе

фото: пресс-служба НОК РК

0.16. Девушки, завоевавшие первое "золото" Азиады сразятся за медали в стрельбе на 50 м в ските. Асем Орынбай заняла 2-е место в квалификации, а Ольга Панарина 4-е. Финал стартует в 12.30 по времени Астаны. Ждем еще награды?

09.58. ЕСТЬ ПЕРВОЕ "ЗОЛОТО"! В ските (стендовая стрельба) наша женская команда стала первой, попутно установив рекорд Азиатских игр - 350 очков.

Вот имена героинь: Зоя Кравченко, Асем Орынбай, Ольга Панарина.

09.56. Сборная Узбекистана вышла в финал Азиатских игр в командных смешанных соревнованиях по дзюдо. В полуфинале были повержены соперники из Китая 4:2.

09.35. Не забываем и о фехтовании. В этом виде спорта у Казахстана уже есть медаль. Сегодня после 12.30 в четвертьфинальный бой вступят наши шпажистки. Их задача: победить в борьбе за выход в полуфинал соперниц из Китая.

09.30. В велотреке проходят соревнования мужчин. В спринте состоялся утешительный заезд в рамках 1/16 финала. Наш Сергей Пономарев оказался самым быстрым и вышел в 1/8 финала.

09.25. И как мы без бокса?! Сегодня пройдут два поединка с участием спортсменов из нашей страны.

В 12.15. по времени Астаны титулованная Назым Кызайбай (до 50 кг) встретится с Сусмой Таманг (Непал).

В 14.15. Сагындык Тогамбай (до 92 кг) сразится с Бариаханом Доржем (Монголия).

Итоги жеребьевки для наших боксеров и состав команды мы разбирали здесь.

09.24. Впрочем, наша смешанная сборная по дзюдо долго не горевала и победила в утешительной схватке команду Непала 4:0. После 14.00 по времени Астаны будет борьба за "бронзу".

09.21. Вот как боролись наши дзюдоисты в командном соревновании: свои схватки выиграли Данияр Шамшаев и Галымжан Крыкбай. А вот Севара Нишанбаева, Дидар Хамза, Камилла Берликаш и Анастасия Маякова проиграли.

09.14. Четвертьфиналы у таеквондистов начнутся с 12.00 по времени Астаны. Эльдар Биримбай встретится с Ходжун Джином из Южной Кореи, а Нурай Хусаинова –с Ферузой Садыковой из Узбекистана. В случае выхода в полуфинал спортсмену гарантирована минимум бронзовая медаль.

09.11. А вот Нурлан Мырзабаев (до 80 кг) завершил состязания таеквондистов уже после первого боя, проиграв Аль Рамммахи из Ирака.

09.08. Таеквондисты вступили в бой за медали. Эльдар Биримбай (до 68  кг) победил Баямбаата из Монголии, Нурай Хусаинова (до 667 кг) оказалась сильнее палестинки Фарадж.

09.05. В смешанных командных соревнованиях по дзюдо наша сборная уступила соперникам из Южной Кореи – 2:4. Это произошло в четвертьфинале, поэтому шансы на "бронзу" остаются.

09.03. С полным расписанием соревнований на сегодня можете ознакомиться здесь. 

09.02. Вот как выглядит медальная таблица Азиады на данный момент.

Медальная таблица Азиады в начале четвертого дня Игр

фото: оргкомитет Азиады-2023


09.00. Доброе утро! Начинаем наш уже традиционный онлайн летних Азиатских игр, которые проходят в китайском Ханчжоу. Надеемся и верим, что этот день будет удачным для казахстанских спортсменов.



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