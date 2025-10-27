"Барыс" сыграл с "Нефтехимиком" в выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел под диктовку хозяев. Уже во второй смене Владислав Барулин оказался успешен на добивании. А чуть позже с пятака отличился Матвей Надворный.



"Барыс" вернул в игру Ансар Шайхмедденов, заставивший капитулировать Филиппа Долганова броском из-под защитника. Почти сразу астанчане заработали большинство, однако ситуацией после несогласованных действий соперников воспользовался Кирилл Капустин, восстановивший разрыв в две шайбы.

Гол Райли Уолша в самом начале заключительной трети окончательно вернул интригу в игру. Но больше огорчить нижнекамцев у "Барыса" так и не получилось.

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 3:2 (2:0, 1:1, 0:1):

1:0 – 01:06 Барулин (Пастухов, Точилкин). В равенстве

2:0 – 08:25 Надворный. В равенстве

2:1 – 28:56 Шайхмедденов (Бреус). В равенстве

3:1 – 30:45 Капустин. В меньшинстве

3:2 – 40:27 Уолш (Морелли, Веккьоне). В равенстве

Вратари: Долганов – Шутов

Штраф: 6:4 (2:4, 2:0, 2:0).

29 октября "Барыс" в гостях встретится с омским "Авангардом".

