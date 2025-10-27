#АЭС в Казахстане
Спорт

"Барыс" сыграл с "Нефтехимиком" в выездном матче КХЛ

Барыс сыграл с Нефтехимиком, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 00:16 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел под диктовку хозяев. Уже во второй смене Владислав Барулин оказался успешен на добивании. А чуть позже с пятака отличился Матвей Надворный.

"Барыс" вернул в игру Ансар Шайхмедденов, заставивший капитулировать Филиппа Долганова броском из-под защитника. Почти сразу астанчане заработали большинство, однако ситуацией после несогласованных действий соперников воспользовался Кирилл Капустин, восстановивший разрыв в две шайбы.

Гол Райли Уолша в самом начале заключительной трети окончательно вернул интригу в игру. Но больше огорчить нижнекамцев у "Барыса" так и не получилось. 

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 3:2 (2:0, 1:1, 0:1):

  • 1:0 – 01:06 Барулин (Пастухов, Точилкин). В равенстве
  • 2:0 – 08:25 Надворный. В равенстве
  • 2:1 – 28:56 Шайхмедденов (Бреус). В равенстве
  • 3:1 – 30:45 Капустин. В меньшинстве
  • 3:2 – 40:27 Уолш (Морелли, Веккьоне). В равенстве

Вратари: Долганов – Шутов

Штраф: 6:4 (2:4, 2:0, 2:0).

29 октября "Барыс" в гостях встретится с омским "Авангардом".

Ранее "Барыс" уверенно одолел "Амур" в домашнем матче КХЛ.

Елена Беляева
Елена Беляева
