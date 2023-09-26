Казахстанцы бьются за медали в третий день летней Азиады: прямая трансляция

Во вторник, 26 сентября, в китайском Ханчжоу проходит третий день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое интересное о главном спортивном событии года.

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09.46. Есть первая "бронза" сегодня! Завершились соревнования по стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в смешанном разряде. Казахстанский дуэт в лице Ислама Сатпаева и Александры Ле занял третье место. В борьбе за медаль спортсмены сборной Казахстана одолели команду из Ирана со счетом 17:11.

09.43. Аруна Джангельдина проиграла Ирисхон Курбанбаевой в четвертьфинале турнира дзюдоисток в весе до 78 кг.

09.41. Таеквондистка Мария Севостьянова (до 57 кг) вышла в четвертьфинал и сразится с Юджин Ким из Южной Кореи.

09.40. Галымжан Крыкбай проиграл узбекскому дзюдоисту Юсупову в четвертьфинале. Шансы на "бронзу" есть.

09.35. Чемпион прошлой Азиады Дидар Хамза тоже в деле! Вышел в четвертьфинал в весе до 90 кг в турнире дзюдоистов.

09.18. Ксения Игнатова вышла в финал в плавании 200 м на спине, показав седьмое время.

09.10. В 18.30. долгожданный бой казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на Азиаде! Чемпион мира-2023 дебютирует на крупном турнире в категории до 57 кг. Этот вес, впрочем, "казахскому Ломаченко" знаком: в июне он победил на Elorda Cup, разгромив в полуфинале своего главного конкурента и друга Серика Темиржанова. Посмотрим, что сможет ему противопоставить Ечан Ли из Южной Кореи.



09.08. Азиза Каражанова в таеквондо (до 53 кг) также идет дальше! Оказалась сильнее Данг Тх Ву из Таиланда и после обеда будет биться за выход в полуфинал.

09.06. Таеквондист Нурбек Газиз (до 63 кг) победил филиппинца Чуэ и вышел в четвертьфинал Азиады.

09.05. Заранее предупреждаем: в 15.00 у нас полуфинал в мужском пляжном волейбле: наш тандем Богату/Яковлев будет биться с парой из Кувейта Самба/Янко. Так что не переключайтесь!

09.02. С победы начал и наш супертяж в дзюдо Галымжан Крыкбай. Он бросил на иппон непальца Ранжеша Голе.

09.00. Стартовали соревнования у дзюдоистов. Аруна Джангельдина (до 78 кг) победила Арву Альяс из Йемена, а Нурлыхан Шархан (до 100 кг) оказался сильнее Зелимхана Якуба из Бахрейна.

08.57. Вот как выглядит командный зачет Азиады на данный момент. Верим, что уже сегодня медалей в копилке Казахстана прибавится!





фото: оргкомитет Азиады-2023













08.56. Здесь вы можете изучить подробное расписание на сегодня.

08.55. Доброе утро! Мы начинаем наш онлайн третьего дня летних Азиатских игр в Ханчжоу. Сегодня много интересных событий: традиционные для нас медальные надежды в дзюдо, соревнования стрелков, фехтовальщиков и многое другое. Поехали!