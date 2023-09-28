Еще одна "бронза": медаль Азиады завоевал казахстанский таэквондист

Казахстанский таэквондист Смайыл Дюйсебай принес национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиатских игр, которые продолжаются в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК 28 сентября, Смайыл Дюйсебай участвовал в соревнованиях в весовой категории от 80 кг. Он дошел до полуфинала, где уступил в поединке китайцу Джаохиангу Сонгу со счетом 0:2, удостоившись бронзовой медали.

Казахстан пока входит в первую десятку национальных сборных в общем медальном зачете Азиады.

Ранее еще две бронзовые награды для Казахстана завоевали мужская команда по пляжному волейболу и таэквондистка Джансель Дениз.