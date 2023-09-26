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Фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

Фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр Фото: olympic.kz/Sabirov Sali
26 сентября фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Алимжанов на турнире, который проходит в Ханчжоу, дошел до 1/2 финала. Этот успех гарантировал ему "бронзу". В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано, завершив Азиаду с бронзовой медалью.

Ранее дзюдоист Нурлыхан Шархан занял третье место в весовой категории до 100 кг и пополнил копилку сборной Казахстана еще одной бронзовой медалью на Азиатских играх в Ханчжоу. 

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