Как выглядит медальная таблица летней Азиады после первого "золота" сборной Казахстана

В среду, 27 сентября, в китайском Ханчжоу проходит четвертый день летней Азиады, сообщает Zakon.kz.

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Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските".

Казахстанки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).

После этого медальная таблица Азиады изменилась. Сборная Казахстана с 16-го места командного зачета поднялась на 11-е.





фото: оргкомитет Азиады-2023

Лидирует сборная Китая, на втором месте – команда из Южной Кореи. Японские спортсмены занимают третье место.

Подробно обо всех выступлениях казахстанских спортсменов на Азиаде мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.