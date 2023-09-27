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Как выглядит медальная таблица летней Азиады после первого "золота" сборной Казахстана

Как выглядит медальный зачет Азиады после первого "золота" сборной Казахстана фото: пресс-служба НОК РК
В среду, 27 сентября, в китайском Ханчжоу проходит четвертый день летней Азиады, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". 

Казахстанки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).

После этого медальная таблица Азиады изменилась. Сборная Казахстана с 16-го места командного зачета поднялась на 11-е.

Как выглядит медальный зачет Азиады после первого

фото: оргкомитет Азиады-2023

Лидирует сборная Китая, на втором месте – команда из Южной Кореи. Японские спортсмены занимают третье место.

Подробно обо всех выступлениях казахстанских спортсменов на Азиаде мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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