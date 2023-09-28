Как выглядит медальная таблица Азиады после третьего "золота" сборной Казахстана

В четверг, 28 сентября, в китайском Ханчжоу проходит пятый день летней Азиады, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана завоевала две золотые медали. Сначала Зухра Ирназарова стала первой в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Затем дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко выиграл в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе. В финале упражнения "скит" казахстанцы были сильнее соперников из Кувейта. Итоговый счет – 40:35.

После двух наград высшего достоинства место сборной Казахстана в командном зачете изменилось. С 12 места наша страна переместилась на 9-ю строчку.





фото: пресс-служба оргкомитета Азиатских игр

Подробно обо всех выступлениях казахстанских спортсменов на Азиаде мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

