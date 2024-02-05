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Власти Гонконга потребовали от "Интер Майами" компенсацию за отсутствие Месси на матче

Власти Гонконга потребовали компенсацию за отсутствие Месси на матче Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" продолжает мировое турне. 4 февраля команда Лионеля Месси сыграла со звездами Гонконга. Однако аргентинец не вышел на поле, чем вызвал волну негодования со стороны болельщиков и местных властей, сообщает Zakon.kz.

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Принимающая сторона осталась недовольна тем, что Месси не вышел на матч со звездами чемпионата Гонконга. По условиям предварительного соглашения игрок должен был сыграть хотя бы один тайм.

По информации South China Morning Post, власти Гонконга потребовали от организаторов товарищеского матча объяснений и компенсации средств, которые потратили на спонсирование этого проекта. На организацию этой встречи потратили из бюджета 15 млн гонконгских долларов (2 млн долларов США).


За несколько часов до начала товарищеского матча появилась информация, что Месси выйдет на поле. Однако позднее ситуация изменилась – из-за травмы знаменитый игрок весь матч просидел на скамейке запасных. 

"Мы, как и все любители футбола, с нетерпением ожидали участия Месси и Суареса в матче. И мы разделяем разочарование, которое чувствуют все болельщики".Заявление правительства Гонконга

Власти Гонконга указывают, что представители "Интер Майами" должны были дать предварительные разъяснения всем футбольным фанатам. Теперь чиновники рассматривают возможность вычета спонсорских средств, поскольку Месси не смог исполнить условия соглашения.

Аргентинец не вышел на поле, даже чтобы получить памятный трофей и объяснить причины своего отсутствия. Точно так же поступил Дэвид Бекхэм, совладелец "Интера", который обещал извиниться перед публикой, но не сделал этого.

Организаторы матча уверяют, что не знали о травме Лионеля Месси.

Сам товарищеский матч закончился победой "Интера Майами" со счетом 4:1. Это первая предсезонная победа команды Месси после одной игры вничью и трех поражений.

Ранее представители гонконгского клуба пожаловались, что Лионель Месси отказался с ними общаться.

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