Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Еще одну "бронзу" завоевал Казахстан на Азиаде-2022

Спортсменка Фото: Instagram/drs_kz
Каролин Кипкируи стала бронзовой призеркой Азиатских игр в Ханчжоу, передает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Спортсменка стала третьей в финале в беге на 10 000 м.

В феврале на Чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане представительница Казахстана Каролин Кипкируи поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она была лучшей в беге на 3 тыс. метров с показателем 9:01.98 секунды.

Ранее мужская сборная Казахстана по велотреку заняла 3-е место в финале программы мэдисон. От сборной Казахстана выступали Артем Захаров и Рамис Динмухамедов.

Читайте также

Как выглядит медальная таблица летней Азиады после шестого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований
велоспорт
Очередную медаль на Азиатских играх завоевали казахстанские спортсмены
Азиада-2022: очередное "серебро" завоевали казахстанцы
Азиада-2022: очередное "серебро" завоевали казахстанцы
Ирина Мишура
Азиада - 2022 Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления