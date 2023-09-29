Еще одну "бронзу" завоевал Казахстан на Азиаде-2022

Каролин Кипкируи стала бронзовой призеркой Азиатских игр в Ханчжоу, передает Zakon.kz.

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Спортсменка стала третьей в финале в беге на 10 000 м.

В феврале на Чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане представительница Казахстана Каролин Кипкируи поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она была лучшей в беге на 3 тыс. метров с показателем 9:01.98 секунды.

Ранее мужская сборная Казахстана по велотреку заняла 3-е место в финале программы мэдисон. От сборной Казахстана выступали Артем Захаров и Рамис Динмухамедов.