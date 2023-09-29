Что творится в шестой день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

В китайском Ханчжоу проходит шестой день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

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09.35. В пулевой стрельбе завершилась квалификация в дисциплине "стрельба из малокалиберной винтовки (50 м) с 3-х позиций. Константин Малиновский занял 10 место и вышел в финал.

09.30. В боксе сегодня начнутся в отдельных весовых категориях сражения за медали. Будет очень интересно.



Четвертьфинал

12:00. Назым Кызайбай (до 50 кг) – Есуген Оунцецег (Монголия)

1/8 финала



14:00. Нурбек Оралбай (до 80 кг) – Токтарбек Танаткан (Китай)

1/8 финала



14:45. Сагындык Тогамбай (до 92 кг) – Тоуфан Шарифи (Иран)

1/8 финала



17.30. Карина Ибрагимова (до 57 кг) - Паек Джинхуанг (КНДР)

09.14. Завершились соревнования по спортивной ходьбе и у мужчин. Георгий Шейко финишировал 8-м.

09.08. В легкой атлетике в дисциплине спортивная ходьба (20 км) Галина Якушева стала 7-й.

09.00. Женская сборная Казахстана по сабле проиграла в четвертьфинале японским фехтовальщицам 20:45.

08.56. В плавании на дистанции 50м баттерфляем Софья Сподаренко заняла 5 место в квалификации и вышла в финал.

08.55. Вот как выглядит медальная таблица Азиатских игр на данный момент.







фото: оргкомитет Азиады-2023

08.54. Самое подробное расписание соревнований на сегодня можете узнать здесь.



08. 53. И сразу к медальным новостям: Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" в триатлоне

08.52. Доброе утро! Мы начинаем текстовую трансляцию шестого дня летней Азиады в Ханчжоу.