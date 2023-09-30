Что творится в cедьмой день Азиады участием Казахстана: прямая трансляция

В китайском Ханчжоу проходит седьмой день летней Азиады. Zakon.kz в режиме онлайн рассказывает самое важное и интересное о главном спортивном событии года.

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11.16. В гребле на байдарках и каноэ в дисциплине МС2 500 м тандем Емельянов/Хайдаров заняли 1 в своем заплыве и прошли в следующую стадию соревнований.

10.55. В кураше все трое спортсменов из Казахстана проиграли до стадии полуфинала и выбыли из борьбы за медали.

10.30. Штангистка Айнур Абдыкалыкова заняла 3 место в группе B в весе до 49 кг. Это не медаль. Группа A выступит вечером.

10.25. К новостям бокса. Сегодня на ринг выйдут два чемпиона мира из Казахстана: Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов. Полное расписание боевого дня Азиады выглядит так:

12:00. Жайна Шекербекова (до 54 кг) – Прити (Индия)



14:30. Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) – Данис Латыпов (Бахрейн)



17:30. Валентина Хальзова (до 75 кг) – Циан Ли (Китай)



18:45. Махмуд Сабырхан (до 57 кг) – О Таебом (КНДР)



19:15. Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)



10.20. В соревнованиях триатлонистов Екатерина Шабалина заняла четвертое место.



10.15. Сегодня медали стартуют соревнования в кураше (вид борьбы), гребле на байдарках и каноэ, а также тяжелой атлетике.

10.14. В медальном зачете по-прежнему без изменений. Сборная Казахстана на 11-м месте с 3 золотыми, 4 серебряными и 19 бронзовыми наградами.

10.11. С полным расписанием соревнований на сегодня можно ознакомиться здесь.

10.10. Доброе утро. Начинаем наш традиционный онлайн Азиатских игр в Ханчжоу.



