Что творится в cедьмой день Азиады участием Казахстана: прямая трансляция
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11.16. В гребле на байдарках и каноэ в дисциплине МС2 500 м тандем Емельянов/Хайдаров заняли 1 в своем заплыве и прошли в следующую стадию соревнований.
10.55. В кураше все трое спортсменов из Казахстана проиграли до стадии полуфинала и выбыли из борьбы за медали.
10.30. Штангистка Айнур Абдыкалыкова заняла 3 место в группе B в весе до 49 кг. Это не медаль. Группа A выступит вечером.
10.25. К новостям бокса. Сегодня на ринг выйдут два чемпиона мира из Казахстана: Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов. Полное расписание боевого дня Азиады выглядит так:
12:00. Жайна Шекербекова (до 54 кг) – Прити (Индия)
14:30. Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) – Данис Латыпов (Бахрейн)
17:30. Валентина Хальзова (до 75 кг) – Циан Ли (Китай)
18:45. Махмуд Сабырхан (до 57 кг) – О Таебом (КНДР)
19:15. Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
10.20. В соревнованиях триатлонистов Екатерина Шабалина заняла четвертое место.
10.15. Сегодня медали стартуют соревнования в кураше (вид борьбы), гребле на байдарках и каноэ, а также тяжелой атлетике.
10.14. В медальном зачете по-прежнему без изменений. Сборная Казахстана на 11-м месте с 3 золотыми, 4 серебряными и 19 бронзовыми наградами.
10.11. С полным расписанием соревнований на сегодня можно ознакомиться здесь.
10.10. Доброе утро. Начинаем наш традиционный онлайн Азиатских игр в Ханчжоу.