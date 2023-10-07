Сборная Казахстана завоевала “серебро” на Азиаде-2022
Фото: министерство туризма и спорта РК
Спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев завоевал серебряную медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
В финале Азиатских игр каратист уступил сопернику из Малайзии Бин Аб Малику.
Также сегодня, 7 октября, каратист Дидар Амирали завоевал еще одну бронзовую медаль.
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