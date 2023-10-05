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Казахстан завоевал 59-ю медаль в общем зачете Азиатских игр

Казахстан завоевал 59-ю медаль Азиатских игр Фото: olympic.kz
Представитель казахстанской борьбы греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), положив 59-ю награду в общую копилку национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский палуан победил в схватке за третье место против Айбегшазады Кураева из Туркменистана (5:1). Алимхан Сыздыков стал бронзовым призером Азиады в весе до 130 килограммов. 

В квалификационном турнире восьми сильнейших борцов казахстанский тяжеловес одолел представителя Узбекистана Темурбека Насимова. Однако Сыздыков уступил в полуфинале двукратному чемпиону Азии и вице-чемпиону мира, иранцу Амину Мирзазаде, 

Таким образом, медаль Алимхана стала 59-й по счету для Казахстана на текущей Азиаде. В активе национальной сборной восемь золотых, 13 серебряных и 38 бронзовых наград. Это позволяет нашим атлетам расположиться на десятой строчке общего командного зачета.

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