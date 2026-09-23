Луценко стал шестикратным чемпионом Азиады и показал исторический рекорд

23 сентября 2026 года на летних Азиатских играх в Японии сборная Казахстана завоевала седьмую золотую медаль, которой удостоился наш прославленный велогонщик Алексей Луценко, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в мужской групповой гонке по шоссейному велоспорту лидер казахстанской сборной Алексей Луценко первым пересек финишную черту с результатом 4:13.11.

"Серебро" в этой дисциплине досталось другому нашему соотечественнику Евгению Федорову.

Эта золотая медаль стала для опытного велогонщика второй на нынешней Азиаде. В первый день соревнований Алексей одержал победу в индивидуальной гонке.

Алексей Луценко является одним из ярких представителей казахстанской школы велоспорта. За профессиональную карьеру он добился множества значимых результатов. В их числе две золотые медали чемпионатов мира среди спортсменов до 23 лет (2012 и 2013 годы).

Также он побеждал на этапах престижных многодневных гонок, как "Париж – Ницца" и "Вуэльта Испании".

Всего Алексей Луценко довел количество золотых медалей, завоеванных на летних Азиатских играх, до шести. Он стал самым титулованным казахстанским спортсменом в истории этих Игр по количеству высших наград.

На данную минуту сборная Казахстана идет на четвертой позиции в медальном зачете, пропустив вперед Китай, Японию и Южную Корею. В нашей копилке 16 медалей (7/4/5).



XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября.