Спортивные власти страны инициируют процесс защиты прав спортсменов

7 октября 2023 года в городе Ханчжоу (Китай), состоялась пресс-конференция Национального Олимпийского комитета РК с участием представителей СМИ в рамках летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 (Asian Games Hangzhou-2022), сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков (Andrey Kryukov) представил информацию о ходе дел в отношении членов национальной сборной команды Казахстана – боксеров Асланбека Шымбергенова и Карины Ибрагимовой.

Фото: НОК РК

"К большому сожалению наших спортсменов, болельщиков и всей отечественной делегации – в Ханчжоу имели место случаи возможного нарушения прав казахстанских боксеров. Национальный Олимпийский комитет РК совместно с Министерством туризма и спорта, а также, Казахстанской федерацией бокса, безотлагательно приняли необходимые меры в сложившейся ситуации. Были опрошены сами спортсмены, тренеры, проведены консультации со специалистами Федерации и независимыми экспертами, юристами сразу по окончании боя Асланбека Шымбергенова. Так как процедура официального пересмотра боев на этих соревнованиях отсутствует, по нашему мнению, спортсмены лишены права официально обжаловать решения судей, что в свою очередь предусматривается Правилами ОСА и Олимпийской хартией. Апелляционное техническое жюри не создавалось, процедура не предусматривалась правилами PBU (Рабочая группа МОК по боксу Париж-2024). Нами были направлены соответствующие жалобы в Международный Олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии, которые в настоящее время ими изучаются. Так как здесь затронуты не просто технические вопросы бокса, а вопросы правового порядка и возможного нарушения прав спортсменов – механизм подготовки ответов на наши требования очень комплексный, юридически сложный и потребует времени. По результатам решений полученным от МОК и ОСА, нами будет принято решение о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал, если это будет необходимо" - сказал Андрей Крюков.

Субъективизм судей, разговоры про столкновение стилей бокса, личные симпатии и тому подобное, при выставлении оценок не могут и не должны влиять на конечный счет поединка. Должен быть честный бокс, это то, к чему стремится МОК, и Казахстан полностью разделяет и поддерживает такой подход. Критерии оценки боёв чётко прописаны в Правилах бокса PBU. Там нет отдельных моментов про стили бокса или какие-либо другие неконкретные критерии, и если судьи оценивали бой Шымбергенова по таким принципам, а не по установленным правилам судейства, то это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или возможно о ещё более серьёзных причинах. Для этого и предусматривается процедура обжалования результатов боёв. И если действительно нарушены правила, апелляционное жюри должно принимать соответствующее решение. Более того, назначение 3-х судей (большинства) из одного "континентального блока" можно было бы легко избежать, чтобы не создавать сомнительную ситуацию.

Фото: НОК РК

К сожалению, при подробном анализе всего происходящего в Ханчжоу, можно найти немало противоречивых моментов. Нет конкретной процедуры посева при жеребьёвке, что приводит к столкновению сильнейших боксёров ещё в предварительных боях, отсутствие чётких правил гендерной идентификации участниц в женском боксе, возможность назначения большинства судей из одного "блока" на конкретный бой и другие противоречия. Все эти факты вызывают объективные сомнения у экспертного сообщества боксёров, отметил Андрей Крюков.

Фото: НОК РК

Такие правовые пробелы должны восполняться путем восстановления нарушенных прав спортсменов. Мы понимаем сложности, с какими сталкиваются PBU и МОК, при организации соревнований и искоренению коррупции в боксе, как труден путь по трансформированию бокса… Но наша общая миссия защищать права спортсменов и здесь мы уверены, что решения могут быть найдены, говорится в обращениях НОК РК к МОК и ОСА.

Фото: НОК РК

Сложившуюся ситуацию в отношении наших атлетов по боксу, отечественные функционеры, прежде всего связывают с возникшей правовой коллизией в правилах допуска к соревнованиям, отсутствием положений закрепляющих право и возможность внесения протеста и обжалования результатов боев. Здесь стоит отметить, что подобная ситуация произошла впервые, так как боксёрский турнир в Ханчжоу является квалификационным к Олимпийским играм в Париже и проводится PBU. Важно, что несмотря на вышеуказанные противоречия в регламентации соревнований по боксу на Азиатских играх – Олимпийский совет Азии проявляет оперативное реагирования на вносимые казахстанской стороной возражения.

Фото: НОК РК

Что касается кейса финального поединка Карины Ибрагимовой. За сутки до начала боя, по нашему требованию, экстренно была созвана медицинская комиссия Олимпийского совета Азии ответственная за принятие решений по вопросам медицинского характера. Комиссия, в свою очередь, оперативно организовала проведение необходимых мероприятий для получения чётких доказательств по нашему запросу. Получение результатов подобных процедур занимает время, необходимое для обработки данных медицинскими организациями. По готовности результатов работы комиссии будет принято решение, на основании которого, наша сторона будет решать вопрос о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал. Таковы существующие процедуры.

Фото: НОК РК

"Совместно с Министерством туризма спорта и Казахстанской федерацией бокса, мы продолжаем эту работу согласно существующего Регламента в правовом поле. Информацию будем предоставлять по мере продвижения в этих делах и с соблюдением интересов всех сторон. Защита здоровья и прав спортсменов являются основным приоритетом работы НОК" - сказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Обращение генерального секретаря Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюкова:

"Уважаемые любители спорта, боксерское сообщество, казахстанские болельщики! От имени Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан хочу заверить, что все необходимые меры нами были приняты безотлагательно, то есть, сразу же по поступлении информации о данных возможных нарушениях.

Вопросы прав спортсменов в наших случаях являются очень деликатной темой и поэтому раскрытие информации о ходе дела, всех мероприятий, проводимых нами, до окончания рассмотрения и получения официальных результатов может стать причиной судебных разбирательств, так как возможны нарушения прав других сторон.

Вопрос находится на личном контроле президента НОК РК, министра туризма и спорта РК, президента Казахстанской федерации бокса. Задействованы все необходимые ресурсы. Ежедневно проводятся консультации с организациями, вовлеченными в данный процесс, в том числе Международным спортивным трибуналом, представительство которого находится здесь в Ханчжоу.

Просим всех отнестись с пониманием к этому сложному процессу. Вся информация по ходу дела будет предоставляться по мере получения и возможности её раскрытия. Мы приложим все необходимые усилия чтобы защитить права наших спортсменов."

Фото: НОК РК

Напомним, 3 октября 2023 года в полуфинале АИ по боксу, в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии – по решению судей, победа была присуждена японскому боксеру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков. А 5 октября 2023 года Карина Ибрагимова, в финале выступала против боксера из Китайского Тайпея Лин Ю Тинг, по гендерной принадлежности которой уже были несколько прецедентов в 2022 и 2023 гг.

Азиатские игры в Ханчжоу (Китай) проходят под эгидой Олимпийского Совета Азии в период с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Соревнования по боксу проводятся ОСА и Рабочей группой МОК по боксу Париж-2024 (PBU Paris 2024).