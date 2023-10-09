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УЕФА откладывает футбольные матчи в Израиле

Стадион Рамат Ган, Израиль Фото: wikipedia
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, из-за продолжающегося конфликта в стране, сообщает Zakon.kz.
"В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, а новые даты будут подтверждены в свое время", - говорится в заявлении УЕФА.

Затронутые матчи включают в себя отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Швейцарией на 12 октября, а также матчи чемпионата Израиля среди юношей до 21 года против Эстонии и Германии.

Также был перенесен мини-турнир, запланированный на 10-17 октября с участием сборных до 17 лет из Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса.

Еще один отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Косово, запланированный на 15 октября, также может быть отложен.

"УЕФА резервирует еще несколько дней, чтобы оценить, может ли матч Европейской квалификации 2024 года Косово – Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или требует переноса".

Союз европейских футбольных ассоциаций не смог дать контректых дат переноса, однако пообещал следить за ситуацией.

"УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и ​​возможных изменениях в других предстоящих матчах".

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

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