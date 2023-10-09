УЕФА откладывает футбольные матчи в Израиле
"В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, а новые даты будут подтверждены в свое время", - говорится в заявлении УЕФА.
Затронутые матчи включают в себя отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Швейцарией на 12 октября, а также матчи чемпионата Израиля среди юношей до 21 года против Эстонии и Германии.
Также был перенесен мини-турнир, запланированный на 10-17 октября с участием сборных до 17 лет из Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса.
Еще один отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Косово, запланированный на 15 октября, также может быть отложен.
"УЕФА резервирует еще несколько дней, чтобы оценить, может ли матч Европейской квалификации 2024 года Косово – Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или требует переноса".
Союз европейских футбольных ассоциаций не смог дать контректых дат переноса, однако пообещал следить за ситуацией.
"УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах".
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.