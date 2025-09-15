#АЭС в Казахстане
Спорт

"Барыс" разгромил московское "Динамо" в матче КХЛ

&quot;Барыс&quot;, московское &quot;Динамо&quot;, Астана, победа, КХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 22:00 Фото: ru.hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" на домашней площадке 15 сентября уверенно победил московское "Динамо" со счетом 5:2 в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на "Барыс-Арене" в Астане. В составе хозяев отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Алихан Омирбеков, а также Майк Веккионе, оформивший дубль. У москвичей шайбы забросили Макс Комтуа и Никита Гусев.

Для "Барыса" эта победа стала третьей в сезоне: ранее команда обыграла "Трактор" (4:3 ОТ) и "Амур" (4:3 Б), уступив лишь минскому "Динамо" (1:3). "Динамо" из Москвы, напротив, потерпело третье поражение: до этого команда уступила ЦСКА (2:6), "Сочи" (2:3 Б) и "Авангарду" (4:7), выиграв лишь у "Металлурга" (2:1 Б).

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде, где встретится с "Ак Барсом".

А ранее болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти. 

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
