"Барыс" разгромил московское "Динамо" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашней площадке 15 сентября уверенно победил московское "Динамо" со счетом 5:2 в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на "Барыс-Арене" в Астане. В составе хозяев отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Алихан Омирбеков, а также Майк Веккионе, оформивший дубль. У москвичей шайбы забросили Макс Комтуа и Никита Гусев.

Для "Барыса" эта победа стала третьей в сезоне: ранее команда обыграла "Трактор" (4:3 ОТ) и "Амур" (4:3 Б), уступив лишь минскому "Динамо" (1:3). "Динамо" из Москвы, напротив, потерпело третье поражение: до этого команда уступила ЦСКА (2:6), "Сочи" (2:3 Б) и "Авангарду" (4:7), выиграв лишь у "Металлурга" (2:1 Б).

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде, где встретится с "Ак Барсом".

