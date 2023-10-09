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"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ

"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" прервал удручающую статистику провальных матчей и в домашнем матче одержал победу над челябинским "Трактором", сообщает Zakon.kz.

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Фото: hcbarys.kz


Вечером в понедельник, 9 октября, на стадионе "Барыс Арена" прошла встреча между астанинскими хоккеистами и гостями из российского Челябинска. В матче отличились спортсмены "Барыса" Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. Единственную шайбу "Трактора" забросил Бадди Робинсон.


Фото: hcbarys.kz


Итог игры составил 2:1 в пользу хозяев льда. Стоит отметить, что это был первый матч после отставки Андрея Скабелки, руководил коллективом Галым Мамбеталиев.


Фото: hcbarys.kz

Ранее стало известно, что исполнять обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" временно будет Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года. Он также руководит мужской сборной Казахстана по хоккею.

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