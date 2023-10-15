"Дания-Казахстан" 3:1 - сенсации увы, не случилось

Сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене, сообщает Zakon.kz

Сборная Казахстана забила один гол во втором тайме, но в итоге потерпела четвертое поражение в отборочном цикле Евро-2024.

У сборной Дании отличились на 36-й минуте Йонас Винд и дважды Роберт Сков (45+2 и 48-я минуты). Единственный гол сборной Казахстана забил Ян Вороговский на 58-й минуте.

Дания - Казахстан 3:1 (2:0)

Голы: Винн 36 (1:0), Сков 45+2 (2:0), Сков 48 (3:0), Вороговский 58 (3:1).

В активе сборной Казахстана осталось 12 очков, мы располагаемся на четвертой позиции в группе Н, отставая от лидирующих Дании и Словении на три четыре балла.

17 октября Казахстан на выезде - в Хельсинки встретится с Финляндией.