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Магомед Адиев прокомментировал поражение казахстанских футболистов в Дании

Магомед Адиев прокомментировал поражение казахстанских футболистов в Дании Фото: КФФ
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев после поражения отметил, что наши игроки "эпизодами выглядели здорово", но увы проиграли, сообщает Zakon.kz

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"Проиграли 3:1. Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, и пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить еще, но не удалось", - сказал Адиев в интервью Meta-ratings.kz.

Ранее Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что мы та сборная, которая трудностей не боится, но особо отметил, что мнение соперников о нашей команде изменилось. "К нам начали относиться более уважительно и к нам начали больше готовиться. То, что касается группы, – она сложная и специфичная, вязкая, и до отбора я сказал, что здесь все будут терять...", – отметил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене. Казахстанцы забили один гол во втором тайме, но в итоге потерпели четвертое поражение в отборочном цикле. В активе сборной Казахстана осталось 12 очков, мы располагаемся на четвертой позиции в группе Н, отставая от лидирующих Дании и Словении на три четыре балла.

Отметим, что несмотря на поражение наша сборная была тепло встречена своими болельщиками, которые с трибун приветствовали своих героев.

17 октября Казахстан на выезде - в Хельсинки встретится с Финляндией.

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