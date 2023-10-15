"Барыс" уступил "Металлургу" в овертайме первенства КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся 15 октября на стадионе "Барыс Арена" в Астане, где хозяева арены встречались с "Металлургом", сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты из Магнитогорска в близкой игре на дополнительных минутах оказались сильнее казахстанского клуба "Барыс", счет встречи – 4:3 ОТ.

В основное время за гостей отличились Данила Юров, Никита Гребенкин и Никита Михайлис. Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов.

Шайбы "Барыса" забросили Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червени.

Поклонники с нетерпением ждали этого события и искренне желали удачи нашим игрокам в Instagram.

