Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" уступил "Металлургу" в овертайме первенства КХЛ

игроки "Барыс" Фото: Telegram/barys_hc
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся 15 октября на стадионе "Барыс Арена" в Астане, где хозяева арены встречались с "Металлургом", сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты из Магнитогорска в близкой игре на дополнительных минутах оказались сильнее казахстанского клуба "Барыс", счет встречи – 4:3 ОТ.

В основное время за гостей отличились Данила Юров, Никита Гребенкин и Никита Михайлис. Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов.

Шайбы "Барыса" забросили Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червени.

Поклонники с нетерпением ждали этого события и искренне желали удачи нашим игрокам в Instagram.

Читайте также

Велоспорт Турции Победа
Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"
Уэльс – Хорватия
Испания и Хорватия должны побеждать в гостях
Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы поблагодарил Токаева за поздравление с победой в бою
Родион Снегирёв
Россия Барыс Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
авто
Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления